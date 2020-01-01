Tokenomie pentru PATIC (PTC) Descoperă informații cheie despre PATIC (PTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PATIC (PTC) Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Pagină de internet oficială: https://polyverse.gg Carte albă: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737

Tokenomie și analiză de preț pentru PATIC (PTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PATIC (PTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.15M $ 50.15M $ 50.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Minim dintotdeauna: $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 Preț curent: $ 0.001003 $ 0.001003 $ 0.001003 Află mai mult despre prețul tokenului PATIC (PTC)

Tokenomie pentru PATIC (PTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PATIC (PTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PTC, explorează prețul în direct al tokenului PTC!

