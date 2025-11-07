BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Portal To Bitcoin astăzi este 0.0302 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PTB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PTB pe MEXC acum.

Pret Portal To Bitcoin (PTB)

Preț în timp real pentru 1 PTB în USD:

$0.03018
$0.03018$0.03018
+0.63%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.02881
$ 0.02881$ 0.02881
Minim 24 h
$ 0.03142
$ 0.03142$ 0.03142
Maxim 24 h

$ 0.02881
$ 0.02881$ 0.02881

$ 0.03142
$ 0.03142$ 0.03142

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146

+4.28%

+0.63%

+12.68%

+12.68%

Prețul în timp real pentru Portal To Bitcoin (PTB) este $ 0.0302. În ultimele 24 de ore, tokenul PTB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02881 și un maxim de $ 0.03142, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PTB este $ 0.08213221598557312, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02361778534168146.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PTB s-a modificat cu +4.28% în decursul ultimei ore, cu +0.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Portal To Bitcoin (PTB)

No.456

$ 52.46M
$ 52.46M$ 52.46M

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 253.68M
$ 253.68M$ 253.68M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Portal To Bitcoin este $ 52.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 3.62M. Oferta aflată în circulație pentru PTB este 1.74B, cu o ofertă totală de 5258400000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 253.68M.

Istoric de preț pentru Portal To Bitcoin (PTB) USD

Urmărește modificările de preț pentru Portal To Bitcoin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0001889+0.63%
30 de zile$ -0.02599-46.26%
60 de zile$ -0.02778-47.92%
90 de zile$ +0.0202+202.00%
Modificare de preț astăzi pentru Portal To Bitcoin

Astăzi, PTB a înregistrat o modificare de $ +0.0001889 (+0.63%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Portal To Bitcoin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.02599 (-46.26%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Portal To Bitcoin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PTB a văzut o modificare de $ -0.02778 (-47.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Portal To Bitcoin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0202 (+202.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Portal To Bitcoin (PTB)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Portal To Bitcoin.

Ce este Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Tokenul Portal To Bitcoin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Portal To Bitcoin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PTB pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Portal To Bitcoin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Portal To Bitcoin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Portal To Bitcoin (USD)

Ce valoare va avea Portal To Bitcoin (PTB) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Portal To Bitcoin (PTB) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Portal To Bitcoin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Portal To Bitcoin!

Tokenomie pentru Portal To Bitcoin (PTB)

Înțelegerea tokenomică a Portal To Bitcoin (PTB) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PTB!

Cum se cumpără Portal To Bitcoin (PTB)

Vrei să știi cum să cumperi Portal To Bitcoin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Portal To Bitcoin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PTB în monede locale

1 Portal To Bitcoin(PTB) în VND
794.713
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AUD
A$0.046508
1 Portal To Bitcoin(PTB) în GBP
0.022952
1 Portal To Bitcoin(PTB) în EUR
0.025972
1 Portal To Bitcoin(PTB) în USD
$0.0302
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MYR
RM0.126236
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TRY
1.272024
1 Portal To Bitcoin(PTB) în JPY
¥4.6206
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ARS
ARS$43.831374
1 Portal To Bitcoin(PTB) în RUB
2.451032
1 Portal To Bitcoin(PTB) în INR
2.67723
1 Portal To Bitcoin(PTB) în IDR
Rp503.333132
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PHP
1.780592
1 Portal To Bitcoin(PTB) în EGP
￡E.1.428158
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BRL
R$0.161872
1 Portal To Bitcoin(PTB) în CAD
C$0.042582
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BDT
3.684702
1 Portal To Bitcoin(PTB) în NGN
43.452968
1 Portal To Bitcoin(PTB) în COP
$115.267058
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ZAR
R.0.52548
1 Portal To Bitcoin(PTB) în UAH
1.270212
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TZS
T.Sh.74.2014
1 Portal To Bitcoin(PTB) în VES
Bs6.7346
1 Portal To Bitcoin(PTB) în CLP
$28.4786
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PKR
Rs8.535728
1 Portal To Bitcoin(PTB) în KZT
15.886106
1 Portal To Bitcoin(PTB) în THB
฿0.979084
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TWD
NT$0.935898
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AED
د.إ0.110834
1 Portal To Bitcoin(PTB) în CHF
Fr0.02416
1 Portal To Bitcoin(PTB) în HKD
HK$0.234654
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AMD
֏11.54848
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MAD
.د.م0.281162
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MXN
$0.56323
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SAR
ريال0.11325
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ETB
Br4.635398
1 Portal To Bitcoin(PTB) în KES
KSh3.900028
1 Portal To Bitcoin(PTB) în JOD
د.أ0.0214118
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PLN
0.111136
1 Portal To Bitcoin(PTB) în RON
лв0.13288
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SEK
kr0.289618
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BGN
лв0.051038
1 Portal To Bitcoin(PTB) în HUF
Ft10.117
1 Portal To Bitcoin(PTB) în CZK
0.636918
1 Portal To Bitcoin(PTB) în KWD
د.ك0.0092714
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ILS
0.098754
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BOB
Bs0.20838
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AZN
0.05134
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TJS
SM0.278444
1 Portal To Bitcoin(PTB) în GEL
0.081842
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AOA
Kz27.55448
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BHD
.د.ب0.0113552
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BMD
$0.0302
1 Portal To Bitcoin(PTB) în DKK
kr0.195394
1 Portal To Bitcoin(PTB) în HNL
L0.793656
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MUR
1.3892
1 Portal To Bitcoin(PTB) în NAD
$0.524574
1 Portal To Bitcoin(PTB) în NOK
kr0.308644
1 Portal To Bitcoin(PTB) în NZD
$0.053454
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PAB
B/.0.0302
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PGK
K0.128954
1 Portal To Bitcoin(PTB) în QAR
ر.ق0.109928
1 Portal To Bitcoin(PTB) în RSD
дин.3.068924
1 Portal To Bitcoin(PTB) în UZS
soʻm359.523752
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ALL
L2.532874
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ANG
ƒ0.054058
1 Portal To Bitcoin(PTB) în AWG
ƒ0.05436
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BBD
$0.0604
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BAM
KM0.051038
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BIF
Fr89.0598
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BND
$0.03926
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BSD
$0.0302
1 Portal To Bitcoin(PTB) în JMD
$4.84257
1 Portal To Bitcoin(PTB) în KHR
121.285012
1 Portal To Bitcoin(PTB) în KMF
Fr12.8652
1 Portal To Bitcoin(PTB) în LAK
656.521726
1 Portal To Bitcoin(PTB) în LKR
රු9.207074
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MDL
L0.516722
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MGA
Ar136.0359
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MOP
P0.2416
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MVR
0.46508
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MWK
MK52.33962
1 Portal To Bitcoin(PTB) în MZN
MT1.93129
1 Portal To Bitcoin(PTB) în NPR
रु4.27934
1 Portal To Bitcoin(PTB) în PYG
214.1784
1 Portal To Bitcoin(PTB) în RWF
Fr43.8806
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SBD
$0.248244
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SCR
0.414948
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SRD
$1.1627
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SVC
$0.263948
1 Portal To Bitcoin(PTB) în SZL
L0.52397
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TMT
m0.1057
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TND
د.ت0.0893618
1 Portal To Bitcoin(PTB) în TTD
$0.204454
1 Portal To Bitcoin(PTB) în UGX
Sh105.5792
1 Portal To Bitcoin(PTB) în XAF
Fr17.1536
1 Portal To Bitcoin(PTB) în XCD
$0.08154
1 Portal To Bitcoin(PTB) în XOF
Fr17.1536
1 Portal To Bitcoin(PTB) în XPF
Fr3.1106
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BWP
P0.40619
1 Portal To Bitcoin(PTB) în BZD
$0.060702
1 Portal To Bitcoin(PTB) în CVE
$2.889536
1 Portal To Bitcoin(PTB) în DJF
Fr5.3756
1 Portal To Bitcoin(PTB) în DOP
$1.942464
1 Portal To Bitcoin(PTB) în DZD
د.ج3.94714
1 Portal To Bitcoin(PTB) în FJD
$0.068856
1 Portal To Bitcoin(PTB) în GNF
Fr262.589
1 Portal To Bitcoin(PTB) în GTQ
Q0.231332
1 Portal To Bitcoin(PTB) în GYD
$6.316632
1 Portal To Bitcoin(PTB) în ISK
kr3.8052

Resursă Portal To Bitcoin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Portal To Bitcoin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Portal To Bitcoin oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Portal To Bitcoin

Cât valorează Portal To Bitcoin (PTB) astăzi?
Prețul pe viu pentru PTB în USD este 0.0302 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PTB în USD?
Prețul actual pentru PTB la USD este $ 0.0302. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Portal To Bitcoin?
Capitalizarea de piață pentru PTB este $ 52.46M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PTB?
Ofertă aflată în circulație pentru PTB este 1.74B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PTB?
PTB a obținut un preț ATH de 0.08213221598557312 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PTB?
PTB a avut un preț ATL de 0.02361778534168146 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PTB?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PTB este $ 3.62M USD.
Va crește PTB în acest an?
PTB ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PTB pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Portal To Bitcoin (PTB)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PTB în USD

Sumă

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0302 USD

Tranzacționează PTB

PTB/USDT
$0.03018
$0.03018$0.03018
+0.26%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

