Tokenomie pentru Parex (PRX) Descoperă informații cheie despre Parex (PRX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Parex (PRX) Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Pagină de internet oficială: https://parex.network/ Carte albă: https://docs.parex.network/ Explorator de blocuri: https://scan.parex.network/ Cumpără PRX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Parex (PRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Parex (PRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 207.64K $ 207.64K $ 207.64K Ofertă totală: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Ofertă aflată în circulație: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Maxim dintotdeauna: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minim dintotdeauna: $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 Preț curent: $ 0.0152 $ 0.0152 $ 0.0152 Află mai mult despre prețul tokenului Parex (PRX)

Tokenomie pentru Parex (PRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Parex (PRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRX, explorează prețul în direct al tokenului PRX!

Cum se cumpără PRX Te interesează să adaugi Parex (PRX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PRX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PRX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Parex (PRX) Analiza istoricului de preț pentru PRX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PRX!

Predicție de preț pentru PRX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PRX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PRX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PRX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!