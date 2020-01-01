Tokenomie pentru Portuma (PORTUMA) Descoperă informații cheie despre Portuma (PORTUMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Portuma (PORTUMA) With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Pagină de internet oficială: https://www.portoken.com Carte albă: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Tokenomie și analiză de preț pentru Portuma (PORTUMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Portuma (PORTUMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 384.15K Ofertă totală: $ 9.86B Ofertă aflată în circulație: $ 3.78B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.0016 Minim dintotdeauna: $ 0.000070342407221662 Preț curent: $ 0.0001015

Tokenomie pentru Portuma (PORTUMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Portuma (PORTUMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PORTUMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PORTUMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PORTUMA, explorează prețul în direct al tokenului PORTUMA!

