PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

NumePORTUMA

PozițieNo.2358

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,00%

Ofertă află în circulație3 784 748 038

Ofertă maximă10 000 000 000

Ofertă totală9 864 463 555

Rată de circulație0.3784%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.00416911829486032,2022-06-01

Cel mai mic preț0.000070342407221662,2025-04-08

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

