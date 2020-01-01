Tokenomie pentru Port3 Network (PORT3) Descoperă informații cheie despre Port3 Network (PORT3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Port3 Network (PORT3) Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Pagină de internet oficială: https://port3.io/ Carte albă: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Cumpără PORT3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Port3 Network (PORT3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Port3 Network (PORT3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.02M $ 19.02M $ 19.02M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.05M $ 38.05M $ 38.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Minim dintotdeauna: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Preț curent: $ 0.03805 $ 0.03805 $ 0.03805 Află mai mult despre prețul tokenului Port3 Network (PORT3)

Tokenomie pentru Port3 Network (PORT3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Port3 Network (PORT3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PORT3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PORT3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PORT3, explorează prețul în direct al tokenului PORT3!

Istoric de preț pentru Port3 Network (PORT3) Analiza istoricului de preț pentru PORT3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PORT3!

Predicție de preț pentru PORT3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PORT3? Pagina noastră de predicție de preț pentru PORT3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PORT3!

