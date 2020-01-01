Tokenomie pentru POPCAT (POPCAT) Descoperă informații cheie despre POPCAT (POPCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre POPCAT (POPCAT) Popcat is a meme coin on the Solana chain. Popcat is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://www.popcatsolana.xyz/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr Cumpără POPCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru POPCAT (POPCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru POPCAT (POPCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 213.54M $ 213.54M $ 213.54M Ofertă totală: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Ofertă aflată în circulație: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 213.54M $ 213.54M $ 213.54M Maxim dintotdeauna: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Minim dintotdeauna: $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 Preț curent: $ 0.2179 $ 0.2179 $ 0.2179 Află mai mult despre prețul tokenului POPCAT (POPCAT)

Structura în profunzime a tokenului POPCAT (POPCAT) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri POPCAT. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Popcat (POPCAT) is a cat-themed memecoin native to the Solana blockchain. As a memecoin, its token economics are designed primarily for speculative trading and community engagement, rather than for complex utility or protocol incentives. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and any available information on locking and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Type: Fixed Supply

Popcat is a standard SPL token on Solana, with its entire supply minted at launch. There is no ongoing inflation, mining, or protocol-driven issuance. All tokens were created in a single event, and no further tokens will be minted. Allocation Mechanism Initial Distribution:

The available evidence suggests that Popcat followed the typical memecoin launch pattern on Solana: Majority to Liquidity Pools: Most tokens were likely added to decentralized exchange (DEX) liquidity pools at launch, enabling open market trading. Community and Marketing: A portion of tokens was reserved for community engagement, such as airdrops, giveaways, and promotional campaigns (e.g., social media contests). No Complex Vesting: There is no evidence of a multi-year vesting schedule, team lockups, or investor allocations typical of more utility-driven tokens.

The available evidence suggests that Popcat followed the typical memecoin launch pattern on Solana: Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative Trading: The main use of POPCAT is for trading on Solana-based DEXs and centralized exchanges. It is not designed for staking, governance, or protocol utility. Community Engagement: The token is used in social campaigns and giveaways to foster community growth and engagement. For example, users have been incentivized to change their profile pictures, follow social accounts, and participate in community activities to receive POPCAT rewards.

Incentives: Airdrops and Giveaways: Periodic airdrops and social media campaigns distribute tokens to active community members. No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or protocol rewards for holding or locking POPCAT.

Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no indication of a formal locking or vesting mechanism for POPCAT. All tokens are liquid and tradable from launch, with no time-based restrictions on transfers or sales. No Team or Investor Locks: Unlike many utility tokens, there are no team or investor allocations subject to lockups or vesting schedules.

Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and available for trading immediately upon launch. There are no scheduled unlock events or future token releases.

Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, all tokens minted at launch Allocation Majority to DEX liquidity, some for community/marketing, no vesting Usage Speculative trading, community engagement, no protocol utility Incentives Airdrops, social campaigns, no staking/yield mechanisms Locking None; all tokens liquid from launch Unlocking Immediate; no scheduled unlocks or vesting Context and Implications Market Dynamics:

POPCAT’s price and market cap are driven by speculative demand, community activity, and exchange listings. Large purchases by "whales" and social media trends can cause significant price volatility. Community Focus:

The token’s growth is closely tied to onboarding new holders and maintaining active community engagement, as seen in other Solana memecoins. No Protocol Utility:

Unlike governance or DeFi tokens, POPCAT does not offer protocol-level incentives, staking, or governance rights. Limitations Transparency:

As with many memecoins, detailed allocation breakdowns and formal documentation may be limited. The above analysis is based on available public data and observed market practices for Solana memecoins. Conclusion Popcat (POPCAT) exemplifies the Solana memecoin model: a fixed-supply, fully liquid token with no vesting, no protocol utility, and a focus on speculative trading and community-driven incentives. Its economics are simple, transparent, and designed to maximize liquidity and community participation from day one.

Tokenomie pentru POPCAT (POPCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru POPCAT (POPCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POPCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POPCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POPCAT, explorează prețul în direct al tokenului POPCAT!

