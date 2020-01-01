Tokenomie pentru POOH (POOH) Descoperă informații cheie despre POOH (POOH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre POOH (POOH) POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Pagină de internet oficială: https://pooh.money/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Cumpără POOH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru POOH (POOH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru POOH (POOH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Ofertă totală: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ofertă aflată în circulație: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Preț curent: $ 0.000000004094 $ 0.000000004094 $ 0.000000004094 Află mai mult despre prețul tokenului POOH (POOH)

Tokenomie pentru POOH (POOH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru POOH (POOH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POOH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POOH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POOH, explorează prețul în direct al tokenului POOH!

Cum se cumpără POOH Te interesează să adaugi POOH (POOH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru POOH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra POOH pe MEXC!

Istoric de preț pentru POOH (POOH) Analiza istoricului de preț pentru POOH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru POOH!

Predicție de preț pentru POOH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POOH? Pagina noastră de predicție de preț pentru POOH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POOH!

