Informații despre Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Pagină de internet oficială: https://staratlas.com Carte albă: https://staratlas.com/white-paper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Cumpără POLIS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Star Atlas DAO (POLIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Star Atlas DAO (POLIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Ofertă totală: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Ofertă aflată în circulație: $ 310.09M $ 310.09M $ 310.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.78M $ 21.78M $ 21.78M Maxim dintotdeauna: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Minim dintotdeauna: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Preț curent: $ 0.0605 $ 0.0605 $ 0.0605 Află mai mult despre prețul tokenului Star Atlas DAO (POLIS)

Tokenomie pentru Star Atlas DAO (POLIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Star Atlas DAO (POLIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLIS, explorează prețul în direct al tokenului POLIS!

