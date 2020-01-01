Tokenomie pentru Pangolin (PNG) Descoperă informații cheie despre Pangolin (PNG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pangolin (PNG) Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Pagină de internet oficială: https://pangolin.exchange/ Carte albă: https://docs.pangolin.exchange/ Explorator de blocuri: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token

Tokenomie și analiză de preț pentru Pangolin (PNG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pangolin (PNG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.50M $ 26.50M $ 26.50M Ofertă totală: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Ofertă aflată în circulație: $ 224.37M $ 224.37M $ 224.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.17M $ 27.17M $ 27.17M Maxim dintotdeauna: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Minim dintotdeauna: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Preț curent: $ 0.11812 $ 0.11812 $ 0.11812 Află mai mult despre prețul tokenului Pangolin (PNG)

Tokenomie pentru Pangolin (PNG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pangolin (PNG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PNG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PNG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PNG, explorează prețul în direct al tokenului PNG!

Cum se cumpără PNG Te interesează să adaugi Pangolin (PNG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PNG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PNG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pangolin (PNG) Analiza istoricului de preț pentru PNG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PNG!

Predicție de preț pentru PNG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PNG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PNG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PNG!

