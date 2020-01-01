Tokenomie pentru PIBBLE (PIB) Descoperă informații cheie despre PIBBLE (PIB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PIBBLE (PIB) Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Pagină de internet oficială: https://pibble.io Carte albă: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7

Tokenomie și analiză de preț pentru PIBBLE (PIB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PIBBLE (PIB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Ofertă totală: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Ofertă aflată în circulație: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.09M $ 9.09M $ 9.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Minim dintotdeauna: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Preț curent: $ 0.000303 $ 0.000303 $ 0.000303 Află mai mult despre prețul tokenului PIBBLE (PIB)

Tokenomie pentru PIBBLE (PIB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PIBBLE (PIB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIB, explorează prețul în direct al tokenului PIB!

