Tokenomie și analiză de preț pentru PHILCOIN (PHL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PHILCOIN (PHL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 135.55M $ 135.55M $ 135.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.03403 $ 0.03403 $ 0.03403 Minim dintotdeauna: $ 0.000828659014263877 $ 0.000828659014263877 $ 0.000828659014263877 Preț curent: $ 0.02711 $ 0.02711 $ 0.02711 Află mai mult despre prețul tokenului PHILCOIN (PHL) Cumpără PHL acum!

Informații despre PHILCOIN (PHL) Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes. Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes. Pagină de internet oficială: https://philcoin.io Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x24c80d7f032bc8d308f10d59e20d5a65b90b7334

Tokenomie pentru PHILCOIN (PHL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PHILCOIN (PHL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHL, explorează prețul în direct al tokenului PHL!

Cum se cumpără PHL Te interesează să adaugi PHILCOIN (PHL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PHL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PHL pe MEXC! Istoric de preț pentru PHILCOIN (PHL) Analiza istoricului de preț pentru PHL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHL! Predicție de preț pentru PHL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHL? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHL!

