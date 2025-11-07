Ce este PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world's first philanthropic coin that's changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

Predicție de preț pentru PHILCOIN (USD)

Ce valoare va avea PHILCOIN (PHL) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PHILCOIN (PHL) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PHILCOIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PHILCOIN!

Tokenomie pentru PHILCOIN (PHL)

Înțelegerea tokenomică a PHILCOIN (PHL) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PHL!

Resursă PHILCOIN

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PHILCOIN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PHILCOIN Cât valorează PHILCOIN (PHL) astăzi? Prețul pe viu pentru PHL în USD este 0.0188 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru PHL în USD? $ 0.0188 . Consultă Prețul actual pentru PHL la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru PHILCOIN? Capitalizarea de piață pentru PHL este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru PHL? Ofertă aflată în circulație pentru PHL este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PHL? PHL a obținut un preț ATH de 0.9330571942012122 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PHL? PHL a avut un preț ATL de 0.000828659014263877 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru PHL? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PHL este $ 249.49K USD . Va crește PHL în acest an? PHL ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PHL pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru PHILCOIN (PHL)

