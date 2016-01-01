Tokenomie pentru PepeCoin (PEPECOIN) Descoperă informații cheie despre PepeCoin (PEPECOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PepeCoin (PEPECOIN) PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Pagină de internet oficială: https://pepecoin.io Carte albă: https://linktr.ee/pepecoins Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Cumpără PEPECOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PepeCoin (PEPECOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PepeCoin (PEPECOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.09M $ 36.09M $ 36.09M Ofertă totală: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Ofertă aflată în circulație: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.09M $ 45.09M $ 45.09M Maxim dintotdeauna: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Minim dintotdeauna: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Preț curent: $ 0.3371 $ 0.3371 $ 0.3371 Află mai mult despre prețul tokenului PepeCoin (PEPECOIN)

Tokenomie pentru PepeCoin (PEPECOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PepeCoin (PEPECOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPECOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPECOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPECOIN, explorează prețul în direct al tokenului PEPECOIN!

Cum se cumpără PEPECOIN Te interesează să adaugi PepeCoin (PEPECOIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PEPECOIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PEPECOIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru PepeCoin (PEPECOIN) Analiza istoricului de preț pentru PEPECOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PEPECOIN!

Predicție de preț pentru PEPECOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEPECOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEPECOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEPECOIN!

