Tokenomie pentru Pendle (PENDLE) Descoperă informații cheie despre Pendle (PENDLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pendle (PENDLE) Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Pagină de internet oficială: https://pendle.finance/ Carte albă: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Cumpără PENDLE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pendle (PENDLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pendle (PENDLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 786.87M $ 786.87M $ 786.87M Ofertă totală: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Ofertă aflată în circulație: $ 169.91M $ 169.91M $ 169.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Maxim dintotdeauna: $ 7.53 $ 7.53 $ 7.53 Minim dintotdeauna: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Preț curent: $ 4.631 $ 4.631 $ 4.631 Află mai mult despre prețul tokenului Pendle (PENDLE)

Tokenomie pentru Pendle (PENDLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pendle (PENDLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PENDLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PENDLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PENDLE, explorează prețul în direct al tokenului PENDLE!

Cum se cumpără PENDLE Te interesează să adaugi Pendle (PENDLE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PENDLE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PENDLE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pendle (PENDLE) Analiza istoricului de preț pentru PENDLE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PENDLE!

Predicție de preț pentru PENDLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PENDLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PENDLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PENDLE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!