Informații despre Peezy (PEEZY) Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Pagină de internet oficială: https://peezy.vip/ Carte albă: https://whitepaper.peezy.vip/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Cumpără PEEZY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Peezy (PEEZY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Peezy (PEEZY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 699.02K $ 699.02K $ 699.02K Ofertă totală: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Ofertă aflată în circulație: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 962.12K $ 962.12K $ 962.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Minim dintotdeauna: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Preț curent: $ 0.000002287 $ 0.000002287 $ 0.000002287 Află mai mult despre prețul tokenului Peezy (PEEZY)

Tokenomie pentru Peezy (PEEZY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Peezy (PEEZY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEEZY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEEZY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEEZY, explorează prețul în direct al tokenului PEEZY!

Cum se cumpără PEEZY Te interesează să adaugi Peezy (PEEZY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PEEZY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PEEZY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Peezy (PEEZY) Analiza istoricului de preț pentru PEEZY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PEEZY!

Predicție de preț pentru PEEZY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEEZY? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEEZY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEEZY!

