Prețul în timp real pentru Peezy astăzi este 0.000002054 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PEEZY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PEEZY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Peezy astăzi este 0.000002054 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PEEZY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PEEZY pe MEXC acum.

Mai multe despre PEEZY

Informații de preț pentru PEEZY

Carte albă pentru PEEZY

Pagina oficială pentru PEEZY

Tokenomie pentru PEEZY

Prognoza prețurilor pentru PEEZY

Istoric PEEZY

Ghid de cumpărare PEEZY

Convertor valutar PEEZY în fiduciar

PEEZY Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Peezy

Pret Peezy (PEEZY)

Preț în timp real pentru 1 PEEZY în USD:

$0.000002054
$0.000002054$0.000002054
+0.73%1D
USD
Peezy (PEEZY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:28 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Peezy (PEEZY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000002009
$ 0.000002009$ 0.000002009
Minim 24 h
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
Maxim 24 h

$ 0.000002009
$ 0.000002009$ 0.000002009

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+0.09%

+0.73%

-3.26%

-3.26%

Prețul în timp real pentru Peezy (PEEZY) este $ 0.000002054. În ultimele 24 de ore, tokenul PEEZY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000002009 și un maxim de $ 0.000002102, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEEZY este $ 0.000017366930284222, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000000008008476234.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEEZY s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu +0.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Peezy (PEEZY)

No.2464

$ 627.81K
$ 627.81K$ 627.81K

$ 101.05K
$ 101.05K$ 101.05K

$ 864.10K
$ 864.10K$ 864.10K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Peezy este $ 627.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 101.05K. Oferta aflată în circulație pentru PEEZY este 305.65B, cu o ofertă totală de 359709061786. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 864.10K.

Istoric de preț pentru Peezy (PEEZY) USD

Urmărește modificările de preț pentru Peezy pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000001489+0.73%
30 de zile$ -0.000000869-29.73%
60 de zile$ -0.000002996-59.33%
90 de zile$ -0.000003143-60.48%
Modificare de preț astăzi pentru Peezy

Astăzi, PEEZY a înregistrat o modificare de $ +0.00000001489 (+0.73%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Peezy

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000000869 (-29.73%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Peezy

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PEEZY a văzut o modificare de $ -0.000002996 (-59.33%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Peezy

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000003143 (-60.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Peezy (PEEZY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Peezy.

Ce este Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Tokenul Peezy este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Peezy. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PEEZY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Peezy pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Peezy fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Peezy (USD)

Ce valoare va avea Peezy (PEEZY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Peezy (PEEZY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Peezy.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Peezy!

Tokenomie pentru Peezy (PEEZY)

Înțelegerea tokenomică a Peezy (PEEZY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PEEZY!

Cum se cumpără Peezy (PEEZY)

Vrei să știi cum să cumperi Peezy? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Peezy cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PEEZY în monede locale

1 Peezy(PEEZY) în VND
0.05405101
1 Peezy(PEEZY) în AUD
A$0.00000310154
1 Peezy(PEEZY) în GBP
0.00000151996
1 Peezy(PEEZY) în EUR
0.0000017459
1 Peezy(PEEZY) în USD
$0.000002054
1 Peezy(PEEZY) în MYR
RM0.0000086268
1 Peezy(PEEZY) în TRY
0.00008505614
1 Peezy(PEEZY) în JPY
¥0.000306046
1 Peezy(PEEZY) în ARS
ARS$0.002925923
1 Peezy(PEEZY) în RUB
0.00016902366
1 Peezy(PEEZY) în INR
0.00018225142
1 Peezy(PEEZY) în IDR
Rp0.03423331964
1 Peezy(PEEZY) în KRW
0.0028929563
1 Peezy(PEEZY) în PHP
0.0001189266
1 Peezy(PEEZY) în EGP
￡E.0.00009811958
1 Peezy(PEEZY) în BRL
R$0.00001094782
1 Peezy(PEEZY) în CAD
C$0.00000285506
1 Peezy(PEEZY) în BDT
0.0002498691
1 Peezy(PEEZY) în NGN
0.00300730248
1 Peezy(PEEZY) în COP
$0.0079922167
1 Peezy(PEEZY) în ZAR
R.0.00003534934
1 Peezy(PEEZY) în UAH
0.00008470696
1 Peezy(PEEZY) în TZS
T.Sh.0.005046678
1 Peezy(PEEZY) în VES
Bs0.00037999
1 Peezy(PEEZY) în CLP
$0.001969786
1 Peezy(PEEZY) în PKR
Rs0.00057776966
1 Peezy(PEEZY) în KZT
0.00112423636
1 Peezy(PEEZY) în THB
฿0.0000665496
1 Peezy(PEEZY) în TWD
NT$0.00006252376
1 Peezy(PEEZY) în AED
د.إ0.00000753818
1 Peezy(PEEZY) în CHF
Fr0.00000162266
1 Peezy(PEEZY) în HKD
HK$0.00001598012
1 Peezy(PEEZY) în AMD
֏0.00078696956
1 Peezy(PEEZY) în MAD
.د.م0.00001867086
1 Peezy(PEEZY) în MXN
$0.00003775252
1 Peezy(PEEZY) în SAR
ريال0.00000768196
1 Peezy(PEEZY) în ETB
Br0.00029801486
1 Peezy(PEEZY) în KES
KSh0.00026525356
1 Peezy(PEEZY) în JOD
د.أ0.000001456286
1 Peezy(PEEZY) în PLN
0.00000743548
1 Peezy(PEEZY) în RON
лв0.00000889382
1 Peezy(PEEZY) în SEK
kr0.00001926652
1 Peezy(PEEZY) în BGN
лв0.00000340964
1 Peezy(PEEZY) în HUF
Ft0.0006796686
1 Peezy(PEEZY) în CZK
0.00004247672
1 Peezy(PEEZY) în KWD
د.ك0.000000628524
1 Peezy(PEEZY) în ILS
0.0000067782
1 Peezy(PEEZY) în BOB
Bs0.0000141726
1 Peezy(PEEZY) în AZN
0.0000034918
1 Peezy(PEEZY) în TJS
SM0.00001912274
1 Peezy(PEEZY) în GEL
0.00000558688
1 Peezy(PEEZY) în AOA
Kz0.00188267586
1 Peezy(PEEZY) în BHD
.د.ب0.000000772304
1 Peezy(PEEZY) în BMD
$0.000002054
1 Peezy(PEEZY) în DKK
kr0.00001306344
1 Peezy(PEEZY) în HNL
L0.0000537121
1 Peezy(PEEZY) în MUR
0.00009306674
1 Peezy(PEEZY) în NAD
$0.00003539042
1 Peezy(PEEZY) în NOK
kr0.00002047838
1 Peezy(PEEZY) în NZD
$0.00000351234
1 Peezy(PEEZY) în PAB
B/.0.000002054
1 Peezy(PEEZY) în PGK
K0.0000087295
1 Peezy(PEEZY) în QAR
ر.ق0.00000747656
1 Peezy(PEEZY) în RSD
дин.0.0002049892
1 Peezy(PEEZY) în UZS
soʻm0.02474698226
1 Peezy(PEEZY) în ALL
L0.00016922906
1 Peezy(PEEZY) în ANG
ƒ0.00000367666
1 Peezy(PEEZY) în AWG
ƒ0.0000036972
1 Peezy(PEEZY) în BBD
$0.000004108
1 Peezy(PEEZY) în BAM
KM0.00000340964
1 Peezy(PEEZY) în BIF
Fr0.006040814
1 Peezy(PEEZY) în BND
$0.00000262912
1 Peezy(PEEZY) în BSD
$0.000002054
1 Peezy(PEEZY) în JMD
$0.00032979024
1 Peezy(PEEZY) în KHR
0.00824898724
1 Peezy(PEEZY) în KMF
Fr0.000860626
1 Peezy(PEEZY) în LAK
0.04465217302
1 Peezy(PEEZY) în LKR
Rs0.00062108852
1 Peezy(PEEZY) în MDL
L0.00003438396
1 Peezy(PEEZY) în MGA
Ar0.00916963112
1 Peezy(PEEZY) în MOP
P0.00001645254
1 Peezy(PEEZY) în MVR
0.0000314262
1 Peezy(PEEZY) în MWK
MK0.00356596994
1 Peezy(PEEZY) în MZN
MT0.0001312506
1 Peezy(PEEZY) în NPR
Rs0.0002920788
1 Peezy(PEEZY) în PYG
0.014464268
1 Peezy(PEEZY) în RWF
Fr0.002972138
1 Peezy(PEEZY) în SBD
$0.00001690442
1 Peezy(PEEZY) în SCR
0.00003002948
1 Peezy(PEEZY) în SRD
$0.0000782574
1 Peezy(PEEZY) în SVC
$0.00001795196
1 Peezy(PEEZY) în SZL
L0.00003536988
1 Peezy(PEEZY) în TMT
m0.000007189
1 Peezy(PEEZY) în TND
د.ت0.000005981248
1 Peezy(PEEZY) în TTD
$0.00001390558
1 Peezy(PEEZY) în UGX
Sh0.00710684
1 Peezy(PEEZY) în XAF
Fr0.001148186
1 Peezy(PEEZY) în XCD
$0.0000055458
1 Peezy(PEEZY) în XOF
Fr0.001148186
1 Peezy(PEEZY) în XPF
Fr0.000207454
1 Peezy(PEEZY) în BWP
P0.00002727712
1 Peezy(PEEZY) în BZD
$0.00000412854
1 Peezy(PEEZY) în CVE
$0.00019289114
1 Peezy(PEEZY) în DJF
Fr0.000365612
1 Peezy(PEEZY) în DOP
$0.0001285804
1 Peezy(PEEZY) în DZD
د.ج0.00026595192
1 Peezy(PEEZY) în FJD
$0.0000046215
1 Peezy(PEEZY) în GNF
Fr0.01785953
1 Peezy(PEEZY) în GTQ
Q0.00001573364
1 Peezy(PEEZY) în GYD
$0.00042951194
1 Peezy(PEEZY) în ISK
kr0.000248534

Resursă Peezy

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Peezy, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Peezy oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Peezy

Cât valorează Peezy (PEEZY) astăzi?
Prețul pe viu pentru PEEZY în USD este 0.000002054 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PEEZY în USD?
Prețul actual pentru PEEZY la USD este $ 0.000002054. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Peezy?
Capitalizarea de piață pentru PEEZY este $ 627.81K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PEEZY?
Ofertă aflată în circulație pentru PEEZY este 305.65B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PEEZY?
PEEZY a obținut un preț ATH de 0.000017366930284222 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PEEZY?
PEEZY a avut un preț ATL de 0.000000008008476234 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PEEZY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PEEZY este $ 101.05K USD.
Va crește PEEZY în acest an?
PEEZY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PEEZY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:28 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Peezy (PEEZY)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Știri populare

Proiecte Notabile care Urmează să Lanseze Token-uri & Airdrop-uri în T4 din 2025

October 5, 2025

Bitcoin ajunge la 125K $! Zcash (ZEC) conduce creșterea monedelor de confidențialitate în ultima raliu crypto

October 5, 2025

SEC vs Inovație: Ce înseamnă Ultima Decizie

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PEEZY în USD

Sumă

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000002054 USD

Tranzacționează PEEZY

PEEZY/USDT
$0.000002054
$0.000002054$0.000002054
+0.73%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --