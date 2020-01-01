Tokenomie pentru Probinex (PBX) Descoperă informații cheie despre Probinex (PBX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Probinex (PBX) Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products. Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products. Pagină de internet oficială: https://www.probinex.com/ Carte albă: https://www.probinex.com/files/pbx-whitepaper-en.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 Cumpără PBX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Probinex (PBX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Probinex (PBX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Minim dintotdeauna: $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 Preț curent: $ 0.0183 $ 0.0183 $ 0.0183 Află mai mult despre prețul tokenului Probinex (PBX)

Tokenomie pentru Probinex (PBX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Probinex (PBX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PBX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PBX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PBX, explorează prețul în direct al tokenului PBX!

Cum se cumpără PBX Te interesează să adaugi Probinex (PBX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PBX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PBX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Probinex (PBX) Analiza istoricului de preț pentru PBX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PBX!

Predicție de preț pentru PBX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PBX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PBX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PBX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

