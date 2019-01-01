Tokenomie pentru PAX Gold (PAXG) Descoperă informații cheie despre PAX Gold (PAXG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PAX Gold (PAXG) Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Pagină de internet oficială: https://www.paxos.com/paxgold/ Carte albă: https://www.paxos.com/pax-gold Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Cumpără PAXG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PAX Gold (PAXG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PAX Gold (PAXG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Ofertă totală: $ 292.58K $ 292.58K $ 292.58K Ofertă aflată în circulație: $ 292.58K $ 292.58K $ 292.58K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Maxim dintotdeauna: $ 3,816.27 $ 3,816.27 $ 3,816.27 Minim dintotdeauna: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Preț curent: $ 3,777.99 $ 3,777.99 $ 3,777.99 Află mai mult despre prețul tokenului PAX Gold (PAXG)

Tokenomie pentru PAX Gold (PAXG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PAX Gold (PAXG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAXG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAXG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAXG, explorează prețul în direct al tokenului PAXG!

Cum se cumpără PAXG Te interesează să adaugi PAX Gold (PAXG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PAXG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PAXG pe MEXC!

Istoric de preț pentru PAX Gold (PAXG) Analiza istoricului de preț pentru PAXG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PAXG!

Predicție de preț pentru PAXG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAXG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAXG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAXG!

