Informații despre PAW (PAW) $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Pagină de internet oficială: https://pawchain.net Carte albă: https://docs.pawchain.net Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb

Tokenomie și analiză de preț pentru PAW (PAW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PAW (PAW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Preț curent: $ 0.000000006272 $ 0.000000006272 $ 0.000000006272 Află mai mult despre prețul tokenului PAW (PAW)

Tokenomie pentru PAW (PAW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PAW (PAW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAW, explorează prețul în direct al tokenului PAW!

Cum se cumpără PAW Te interesează să adaugi PAW (PAW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PAW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PAW pe MEXC!

Istoric de preț pentru PAW (PAW) Analiza istoricului de preț pentru PAW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PAW!

Predicție de preț pentru PAW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAW? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAW!

