Tokenomie pentru PaLM AI (PALMAI) Descoperă informații cheie despre PaLM AI (PALMAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PaLM AI (PALMAI) PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Pagină de internet oficială: https://palmai.tech/ Carte albă: https://palmai.tech/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891

Tokenomie și analiză de preț pentru PaLM AI (PALMAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PaLM AI (PALMAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Ofertă totală: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Ofertă aflată în circulație: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Maxim dintotdeauna: $ 2 $ 2 $ 2 Minim dintotdeauna: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Preț curent: $ 0.1882 $ 0.1882 $ 0.1882 Află mai mult despre prețul tokenului PaLM AI (PALMAI)

Tokenomie pentru PaLM AI (PALMAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PaLM AI (PALMAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PALMAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PALMAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PALMAI, explorează prețul în direct al tokenului PALMAI!

Cum se cumpără PALMAI Te interesează să adaugi PaLM AI (PALMAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PALMAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PALMAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru PaLM AI (PALMAI) Analiza istoricului de preț pentru PALMAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PALMAI!

Predicție de preț pentru PALMAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PALMAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru PALMAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PALMAI!

