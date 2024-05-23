Tokenomie pentru HashPack (PACK) Descoperă informații cheie despre HashPack (PACK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HashPack (PACK) HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation. Pagină de internet oficială: https://www.hashpack.app/ Carte albă: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Explorator de blocuri: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920

Tokenomie și analiză de preț pentru HashPack (PACK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HashPack (PACK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.75M $ 15.75M $ 15.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Minim dintotdeauna: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Preț curent: $ 0.01575 $ 0.01575 $ 0.01575 Află mai mult despre prețul tokenului HashPack (PACK)

Tokenomie pentru HashPack (PACK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HashPack (PACK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PACK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PACK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PACK, explorează prețul în direct al tokenului PACK!

Cum se cumpără PACK Te interesează să adaugi HashPack (PACK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PACK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru HashPack (PACK) Analiza istoricului de preț pentru PACK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru PACK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PACK? Pagina noastră de predicție de preț pentru PACK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

