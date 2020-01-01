Tokenomie pentru 3DPass (P3D) Descoperă informații cheie despre 3DPass (P3D), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 3DPass (P3D) Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Pagină de internet oficială: https://3dpass.org/ Carte albă: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Explorator de blocuri: https://3dpscan.xyz Cumpără P3D acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 3DPass (P3D) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 3DPass (P3D), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255.84K $ 255.84K $ 255.84K Ofertă totală: $ 812.82M $ 812.82M $ 812.82M Ofertă aflată în circulație: $ 537.48M $ 537.48M $ 537.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 476.00K $ 476.00K $ 476.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Minim dintotdeauna: $ 0.000462503406182517 $ 0.000462503406182517 $ 0.000462503406182517 Preț curent: $ 0.000476 $ 0.000476 $ 0.000476 Află mai mult despre prețul tokenului 3DPass (P3D)

Tokenomie pentru 3DPass (P3D): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 3DPass (P3D) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri P3D care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri P3D care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru P3D, explorează prețul în direct al tokenului P3D!

