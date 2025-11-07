Ce este OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

Tokenomie pentru OpenVPP (OVPP)

Înțelegerea tokenomică a OpenVPP (OVPP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OVPP!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre OpenVPP Cât valorează OpenVPP (OVPP) astăzi? Prețul pe viu pentru OVPP în USD este 0.0195 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru OVPP în USD? $ 0.0195 . Consultă Prețul actual pentru OVPP la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru OpenVPP? Capitalizarea de piață pentru OVPP este $ 15.60M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru OVPP? Ofertă aflată în circulație pentru OVPP este 800.00M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OVPP? OVPP a obținut un preț ATH de 0.28680257838566486 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OVPP? OVPP a avut un preț ATL de 0.000026830293467548 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru OVPP? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OVPP este $ 664.85K USD . Va crește OVPP în acest an? OVPP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OVPP pentru o analiză mai aprofundată.

