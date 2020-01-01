Tokenomie pentru Octo Gaming (OTK) Descoperă informații cheie despre Octo Gaming (OTK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Octo Gaming (OTK) Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Pagină de internet oficială: https://octo-gaming.com/ Carte albă: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Cumpără OTK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Octo Gaming (OTK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Octo Gaming (OTK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Minim dintotdeauna: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Preț curent: $ 0.002334 $ 0.002334 $ 0.002334 Află mai mult despre prețul tokenului Octo Gaming (OTK)

Tokenomie pentru Octo Gaming (OTK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Octo Gaming (OTK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OTK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OTK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OTK, explorează prețul în direct al tokenului OTK!

Cum se cumpără OTK Te interesează să adaugi Octo Gaming (OTK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OTK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OTK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Octo Gaming (OTK) Analiza istoricului de preț pentru OTK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OTK!

Predicție de preț pentru OTK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OTK? Pagina noastră de predicție de preț pentru OTK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OTK!

