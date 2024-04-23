Tokenomie pentru Osaka Protocol (OSAK) Descoperă informații cheie despre Osaka Protocol (OSAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Osaka Protocol (OSAK) Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Pagină de internet oficială: https://osaka.win Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Cumpără OSAK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Osaka Protocol (OSAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Osaka Protocol (OSAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 97.99M $ 97.99M $ 97.99M Ofertă totală: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Ofertă aflată în circulație: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 130.50M $ 130.50M $ 130.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Preț curent: $ 0.0000001305 $ 0.0000001305 $ 0.0000001305 Află mai mult despre prețul tokenului Osaka Protocol (OSAK)

Tokenomie pentru Osaka Protocol (OSAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Osaka Protocol (OSAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OSAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OSAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OSAK, explorează prețul în direct al tokenului OSAK!

Istoric de preț pentru Osaka Protocol (OSAK) Analiza istoricului de preț pentru OSAK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OSAK!

Predicție de preț pentru OSAK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OSAK? Pagina noastră de predicție de preț pentru OSAK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OSAK!

