Informații despre Orange (ORNJ) Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Pagină de internet oficială: https://www.orangecrypto.com/ Carte albă: https://docs.orangecrypto.com Explorator de blocuri: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Cumpără ORNJ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Orange (ORNJ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orange (ORNJ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 373.25K $ 373.25K $ 373.25K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 95.95M $ 95.95M $ 95.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 389.00K $ 389.00K $ 389.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 Minim dintotdeauna: $ 0.003911683212636962 $ 0.003911683212636962 $ 0.003911683212636962 Preț curent: $ 0.00389 $ 0.00389 $ 0.00389 Află mai mult despre prețul tokenului Orange (ORNJ)

Tokenomie pentru Orange (ORNJ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orange (ORNJ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORNJ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORNJ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORNJ, explorează prețul în direct al tokenului ORNJ!

Cum se cumpără ORNJ Te interesează să adaugi Orange (ORNJ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ORNJ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ORNJ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Orange (ORNJ) Analiza istoricului de preț pentru ORNJ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ORNJ!

Predicție de preț pentru ORNJ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ORNJ? Pagina noastră de predicție de preț pentru ORNJ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ORNJ!

