Informații despre Orderly Network (ORDER) Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Pagină de internet oficială: https://orderly.network/ Carte albă: https://orderly.network/docs/home Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Cumpără ORDER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Orderly Network (ORDER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orderly Network (ORDER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.35M $ 72.35M $ 72.35M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 300.97M $ 300.97M $ 300.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 240.40M $ 240.40M $ 240.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Minim dintotdeauna: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Preț curent: $ 0.2404 $ 0.2404 $ 0.2404 Află mai mult despre prețul tokenului Orderly Network (ORDER)

Tokenomie pentru Orderly Network (ORDER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orderly Network (ORDER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORDER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORDER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORDER, explorează prețul în direct al tokenului ORDER!

Cum se cumpără ORDER Te interesează să adaugi Orderly Network (ORDER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ORDER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ORDER pe MEXC!

Istoric de preț pentru Orderly Network (ORDER) Analiza istoricului de preț pentru ORDER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ORDER!

Predicție de preț pentru ORDER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ORDER? Pagina noastră de predicție de preț pentru ORDER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ORDER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

