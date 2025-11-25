Ce este OPENX

Tokenomie pentru OpenxAI Network (OPENX) Descoperă informații cheie despre OpenxAI Network (OPENX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru OpenxAI Network (OPENX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OpenxAI Network (OPENX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.75M $ 14.75M $ 14.75M Maxim dintotdeauna: $ 1.363 $ 1.363 $ 1.363 Minim dintotdeauna: $ 0.0939673303769838 $ 0.0939673303769838 $ 0.0939673303769838 Preț curent: $ 0.1475 $ 0.1475 $ 0.1475 Află mai mult despre prețul tokenului OpenxAI Network (OPENX) Cumpără OPENX acum!

Informații despre OpenxAI Network (OPENX) OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence. OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence. Pagină de internet oficială: https://openxai.org/ Carte albă: https://docs.openxai.org/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

Tokenomie pentru OpenxAI Network (OPENX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OpenxAI Network (OPENX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OPENX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OPENX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OPENX, explorează prețul în direct al tokenului OPENX!

Cum se cumpără OPENX Te interesează să adaugi OpenxAI Network (OPENX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OPENX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OPENX pe MEXC! Istoric de preț pentru OpenxAI Network (OPENX) Analiza istoricului de preț pentru OPENX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OPENX! Predicție de preț pentru OPENX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OPENX? Pagina noastră de predicție de preț pentru OPENX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OPENX!

