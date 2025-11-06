BursăDEX+
Prețul în timp real pentru OpenxAI Network astăzi este 0.3482 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OPENX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru OPENX pe MEXC acum.

Mai multe despre OPENX

Informații de preț pentru OPENX

Ce este OPENX

Carte albă pentru OPENX

Pagina oficială pentru OPENX

Tokenomie pentru OPENX

Prognoza prețurilor pentru OPENX

Istoric OPENX

Ghid de cumpărare OPENX

Convertor valutar OPENX în fiduciar

Logo OpenxAI Network

Pret OpenxAI Network (OPENX)

Preț în timp real pentru 1 OPENX în USD:

-10.71%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-1.89%

-10.71%

-2.80%

-2.80%

Prețul în timp real pentru OpenxAI Network (OPENX) este $ 0.3482. În ultimele 24 de ore, tokenul OPENX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3376 și un maxim de $ 0.41, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OPENX este $ 2.0299262343053925, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0939673303769838.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OPENX s-a modificat cu -1.89% în decursul ultimei ore, cu -10.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OpenxAI Network (OPENX)

No.1524

10.00%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru OpenxAI Network este $ 3.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 47.00K. Oferta aflată în circulație pentru OPENX este 10.00M, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.82M.

Istoric de preț pentru OpenxAI Network (OPENX) USD

Urmărește modificările de preț pentru OpenxAI Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.041765-10.71%
30 de zile$ -0.2941-45.79%
60 de zile$ -0.1518-30.36%
90 de zile$ -0.1518-30.36%
Modificare de preț astăzi pentru OpenxAI Network

Astăzi, OPENX a înregistrat o modificare de $ -0.041765 (-10.71%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru OpenxAI Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2941 (-45.79%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru OpenxAI Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, OPENX a văzut o modificare de $ -0.1518 (-30.36%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru OpenxAI Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1518 (-30.36%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru OpenxAI Network (OPENX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru OpenxAI Network.

Ce este OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Tokenul OpenxAI Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile OpenxAI Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OPENX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre OpenxAI Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare OpenxAI Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru OpenxAI Network (USD)

Ce valoare va avea OpenxAI Network (OPENX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale OpenxAI Network (OPENX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru OpenxAI Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru OpenxAI Network!

Tokenomie pentru OpenxAI Network (OPENX)

Înțelegerea tokenomică a OpenxAI Network (OPENX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OPENX!

Cum se cumpără OpenxAI Network (OPENX)

Vrei să știi cum să cumperi OpenxAI Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra OpenxAI Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

OPENX în monede locale

1 OpenxAI Network(OPENX) în VND
9,162.883
1 OpenxAI Network(OPENX) în AUD
A$0.536228
1 OpenxAI Network(OPENX) în GBP
0.264632
1 OpenxAI Network(OPENX) în EUR
0.299452
1 OpenxAI Network(OPENX) în USD
$0.3482
1 OpenxAI Network(OPENX) în MYR
RM1.455476
1 OpenxAI Network(OPENX) în TRY
14.662702
1 OpenxAI Network(OPENX) în JPY
¥53.2746
1 OpenxAI Network(OPENX) în ARS
ARS$505.367034
1 OpenxAI Network(OPENX) în RUB
28.252948
1 OpenxAI Network(OPENX) în INR
30.874894
1 OpenxAI Network(OPENX) în IDR
Rp5,803.331012
1 OpenxAI Network(OPENX) în PHP
20.5438
1 OpenxAI Network(OPENX) în EGP
￡E.16.48727
1 OpenxAI Network(OPENX) în BRL
R$1.86287
1 OpenxAI Network(OPENX) în CAD
C$0.490962
1 OpenxAI Network(OPENX) în BDT
42.483882
1 OpenxAI Network(OPENX) în NGN
500.286796
1 OpenxAI Network(OPENX) în COP
$1,334.096962
1 OpenxAI Network(OPENX) în ZAR
R.6.051716
1 OpenxAI Network(OPENX) în UAH
14.645292
1 OpenxAI Network(OPENX) în TZS
T.Sh.855.5274
1 OpenxAI Network(OPENX) în VES
Bs77.6486
1 OpenxAI Network(OPENX) în CLP
$328.3526
1 OpenxAI Network(OPENX) în PKR
Rs98.415248
1 OpenxAI Network(OPENX) în KZT
183.163646
1 OpenxAI Network(OPENX) în THB
฿11.288644
1 OpenxAI Network(OPENX) în TWD
NT$10.783754
1 OpenxAI Network(OPENX) în AED
د.إ1.277894
1 OpenxAI Network(OPENX) în CHF
Fr0.27856
1 OpenxAI Network(OPENX) în HKD
HK$2.705514
1 OpenxAI Network(OPENX) în AMD
֏133.15168
1 OpenxAI Network(OPENX) în MAD
.د.م3.241742
1 OpenxAI Network(OPENX) în MXN
$6.486966
1 OpenxAI Network(OPENX) în SAR
ريال1.30575
1 OpenxAI Network(OPENX) în ETB
Br53.445218
1 OpenxAI Network(OPENX) în KES
KSh44.966548
1 OpenxAI Network(OPENX) în JOD
د.أ0.2468738
1 OpenxAI Network(OPENX) în PLN
1.284858
1 OpenxAI Network(OPENX) în RON
лв1.535562
1 OpenxAI Network(OPENX) în SEK
kr3.335756
1 OpenxAI Network(OPENX) în BGN
лв0.588458
1 OpenxAI Network(OPENX) în HUF
Ft116.647
1 OpenxAI Network(OPENX) în CZK
7.350502
1 OpenxAI Network(OPENX) în KWD
د.ك0.1068974
1 OpenxAI Network(OPENX) în ILS
1.138614
1 OpenxAI Network(OPENX) în BOB
Bs2.40258
1 OpenxAI Network(OPENX) în AZN
0.59194
1 OpenxAI Network(OPENX) în TJS
SM3.210404
1 OpenxAI Network(OPENX) în GEL
0.943622
1 OpenxAI Network(OPENX) în AOA
Kz317.69768
1 OpenxAI Network(OPENX) în BHD
.د.ب0.1309232
1 OpenxAI Network(OPENX) în BMD
$0.3482
1 OpenxAI Network(OPENX) în DKK
kr2.252854
1 OpenxAI Network(OPENX) în HNL
L9.150696
1 OpenxAI Network(OPENX) în MUR
16.0172
1 OpenxAI Network(OPENX) în NAD
$6.048234
1 OpenxAI Network(OPENX) în NOK
kr3.558604
1 OpenxAI Network(OPENX) în NZD
$0.616314
1 OpenxAI Network(OPENX) în PAB
B/.0.3482
1 OpenxAI Network(OPENX) în PGK
K1.486814
1 OpenxAI Network(OPENX) în QAR
ر.ق1.267448
1 OpenxAI Network(OPENX) în RSD
дин.35.41194
1 OpenxAI Network(OPENX) în UZS
soʻm4,145.237432
1 OpenxAI Network(OPENX) în ALL
L29.203534
1 OpenxAI Network(OPENX) în ANG
ƒ0.623278
1 OpenxAI Network(OPENX) în AWG
ƒ0.62676
1 OpenxAI Network(OPENX) în BBD
$0.6964
1 OpenxAI Network(OPENX) în BAM
KM0.588458
1 OpenxAI Network(OPENX) în BIF
Fr1,026.8418
1 OpenxAI Network(OPENX) în BND
$0.45266
1 OpenxAI Network(OPENX) în BSD
$0.3482
1 OpenxAI Network(OPENX) în JMD
$55.83387
1 OpenxAI Network(OPENX) în KHR
1,398.392092
1 OpenxAI Network(OPENX) în KMF
Fr148.3332
1 OpenxAI Network(OPENX) în LAK
7,569.565066
1 OpenxAI Network(OPENX) în LKR
රු106.155734
1 OpenxAI Network(OPENX) în MDL
L5.957702
1 OpenxAI Network(OPENX) în MGA
Ar1,568.4669
1 OpenxAI Network(OPENX) în MOP
P2.7856
1 OpenxAI Network(OPENX) în MVR
5.36228
1 OpenxAI Network(OPENX) în MWK
MK603.46542
1 OpenxAI Network(OPENX) în MZN
MT22.26739
1 OpenxAI Network(OPENX) în NPR
रु49.33994
1 OpenxAI Network(OPENX) în PYG
2,469.4344
1 OpenxAI Network(OPENX) în RWF
Fr505.9346
1 OpenxAI Network(OPENX) în SBD
$2.862204
1 OpenxAI Network(OPENX) în SCR
4.784268
1 OpenxAI Network(OPENX) în SRD
$13.4057
1 OpenxAI Network(OPENX) în SVC
$3.043268
1 OpenxAI Network(OPENX) în SZL
L6.04127
1 OpenxAI Network(OPENX) în TMT
m1.2187
1 OpenxAI Network(OPENX) în TND
د.ت1.0303238
1 OpenxAI Network(OPENX) în TTD
$2.357314
1 OpenxAI Network(OPENX) în UGX
Sh1,217.3072
1 OpenxAI Network(OPENX) în XAF
Fr198.1258
1 OpenxAI Network(OPENX) în XCD
$0.94014
1 OpenxAI Network(OPENX) în XOF
Fr198.1258
1 OpenxAI Network(OPENX) în XPF
Fr35.8646
1 OpenxAI Network(OPENX) în BWP
P4.68329
1 OpenxAI Network(OPENX) în BZD
$0.699882
1 OpenxAI Network(OPENX) în CVE
$33.315776
1 OpenxAI Network(OPENX) în DJF
Fr61.9796
1 OpenxAI Network(OPENX) în DOP
$22.396224
1 OpenxAI Network(OPENX) în DZD
د.ج45.495812
1 OpenxAI Network(OPENX) în FJD
$0.793896
1 OpenxAI Network(OPENX) în GNF
Fr3,027.599
1 OpenxAI Network(OPENX) în GTQ
Q2.667212
1 OpenxAI Network(OPENX) în GYD
$72.829512
1 OpenxAI Network(OPENX) în ISK
kr43.8732

Resursă OpenxAI Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a OpenxAI Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web OpenxAI Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre OpenxAI Network

Cât valorează OpenxAI Network (OPENX) astăzi?
Prețul pe viu pentru OPENX în USD este 0.3482 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru OPENX în USD?
Prețul actual pentru OPENX la USD este $ 0.3482. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru OpenxAI Network?
Capitalizarea de piață pentru OPENX este $ 3.48M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru OPENX?
Ofertă aflată în circulație pentru OPENX este 10.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OPENX?
OPENX a obținut un preț ATH de 2.0299262343053925 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OPENX?
OPENX a avut un preț ATL de 0.0939673303769838 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru OPENX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OPENX este $ 47.00K USD.
Va crește OPENX în acest an?
OPENX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OPENX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru OpenxAI Network (OPENX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

