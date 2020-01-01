Tokenomie pentru OpenLedger (OPEN) Descoperă informații cheie despre OpenLedger (OPEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OpenLedger (OPEN) OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics. OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics. Pagină de internet oficială: https://www.openledger.xyz/ Carte albă: https://openledger.gitbook.io/openledger Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa227cc36938f0c9e09ce0e64dfab226cad739447 Cumpără OPEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OpenLedger (OPEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OpenLedger (OPEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 577.18M $ 577.18M $ 577.18M Maxim dintotdeauna: $ 1.88159 $ 1.88159 $ 1.88159 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.57718 $ 0.57718 $ 0.57718 Află mai mult despre prețul tokenului OpenLedger (OPEN)

Tokenomie pentru OpenLedger (OPEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OpenLedger (OPEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OPEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OPEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OPEN, explorează prețul în direct al tokenului OPEN!

Istoric de preț pentru OpenLedger (OPEN) Analiza istoricului de preț pentru OPEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OPEN!

Predicție de preț pentru OPEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OPEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru OPEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OPEN!

