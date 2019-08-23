Tokenomie pentru Ontology Gas (ONG) Descoperă informații cheie despre Ontology Gas (ONG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Pagină de internet oficială: https://ont.io/ Carte albă: https://docs.ont.io/ Explorator de blocuri: https://explorer.ont.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ontology Gas (ONG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ontology Gas (ONG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.78M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 426.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 152.00M Maxim dintotdeauna: $ 3.28194 Minim dintotdeauna: $ 0.0393381415969 Preț curent: $ 0.152

Tokenomie pentru Ontology Gas (ONG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ontology Gas (ONG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONG, explorează prețul în direct al tokenului ONG!

Istoric de preț pentru Ontology Gas (ONG) Analiza istoricului de preț pentru ONG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ONG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONG? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

