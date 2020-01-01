Tokenomie pentru Doge Eat Doge (OMNOM) Descoperă informații cheie despre Doge Eat Doge (OMNOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Doge Eat Doge (OMNOM) Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Pagină de internet oficială: https://omnomtoken.dog/ Explorator de blocuri: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Cumpără OMNOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Doge Eat Doge (OMNOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doge Eat Doge (OMNOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Preț curent: $ 0.0000000105347 $ 0.0000000105347 $ 0.0000000105347 Află mai mult despre prețul tokenului Doge Eat Doge (OMNOM)

Tokenomie pentru Doge Eat Doge (OMNOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Doge Eat Doge (OMNOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMNOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMNOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMNOM, explorează prețul în direct al tokenului OMNOM!

Cum se cumpără OMNOM Te interesează să adaugi Doge Eat Doge (OMNOM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OMNOM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OMNOM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Doge Eat Doge (OMNOM) Analiza istoricului de preț pentru OMNOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OMNOM!

Predicție de preț pentru OMNOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OMNOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru OMNOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OMNOM!

