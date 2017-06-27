Tokenomie pentru OmiseGo (OMG) Descoperă informații cheie despre OmiseGo (OMG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OmiseGo (OMG) OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Pagină de internet oficială: https://omg.network/ Carte albă: https://docs.omg.network/ Explorator de blocuri: https://omg.eco/blockexplorer Cumpără OMG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OmiseGo (OMG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OmiseGo (OMG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.31M $ 21.31M $ 21.31M Ofertă totală: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Ofertă aflată în circulație: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.31M $ 21.31M $ 21.31M Maxim dintotdeauna: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Minim dintotdeauna: $ 0.1527675402579959 $ 0.1527675402579959 $ 0.1527675402579959 Preț curent: $ 0.15198 $ 0.15198 $ 0.15198 Află mai mult despre prețul tokenului OmiseGo (OMG)

Tokenomie pentru OmiseGo (OMG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OmiseGo (OMG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMG, explorează prețul în direct al tokenului OMG!

Cum se cumpără OMG Te interesează să adaugi OmiseGo (OMG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OMG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OMG pe MEXC!

Istoric de preț pentru OmiseGo (OMG) Analiza istoricului de preț pentru OMG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OMG!

Predicție de preț pentru OMG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OMG? Pagina noastră de predicție de preț pentru OMG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OMG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!