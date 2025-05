OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NumeOMG

PozițieNo.747

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.75%

Ofertă află în circulație140,245,398.24513277

Ofertă maximă140,245,399

Ofertă totală140,245,398.24513277

Rată de circulație0.9999%

Data emiterii2017-06-27 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.27 USDT

Maxim dintotdeauna28.351900100708008,2018-01-08

Cel mai mic preț0.1702379258498374,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereOmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.