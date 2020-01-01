Tokenomie pentru OCTA (OCTA) Descoperă informații cheie despre OCTA (OCTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OCTA (OCTA) OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Pagină de internet oficială: https://octa.space Carte albă: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://scan.octa.space/ Cumpără OCTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OCTA (OCTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OCTA (OCTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M Ofertă totală: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Ofertă aflată în circulație: $ 39.08M $ 39.08M $ 39.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Maxim dintotdeauna: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Minim dintotdeauna: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Preț curent: $ 0.4002 $ 0.4002 $ 0.4002 Află mai mult despre prețul tokenului OCTA (OCTA)

Tokenomie pentru OCTA (OCTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OCTA (OCTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OCTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OCTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OCTA, explorează prețul în direct al tokenului OCTA!

Cum se cumpără OCTA Te interesează să adaugi OCTA (OCTA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OCTA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OCTA pe MEXC!

Istoric de preț pentru OCTA (OCTA) Analiza istoricului de preț pentru OCTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OCTA!

Predicție de preț pentru OCTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OCTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru OCTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OCTA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!