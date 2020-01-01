Tokenomie pentru Orbiter Finance (OBT) Descoperă informații cheie despre Orbiter Finance (OBT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Pagină de internet oficială: https://www.orbiter.finance Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Cumpără OBT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Orbiter Finance (OBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orbiter Finance (OBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.12M $ 22.12M $ 22.12M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.90B $ 4.90B $ 4.90B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.14M $ 45.14M $ 45.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Minim dintotdeauna: $ 0.004359744622911068 $ 0.004359744622911068 $ 0.004359744622911068 Preț curent: $ 0.004514 $ 0.004514 $ 0.004514 Află mai mult despre prețul tokenului Orbiter Finance (OBT)

Tokenomie pentru Orbiter Finance (OBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orbiter Finance (OBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OBT, explorează prețul în direct al tokenului OBT!

Istoric de preț pentru Orbiter Finance (OBT) Analiza istoricului de preț pentru OBT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OBT!

Predicție de preț pentru OBT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OBT? Pagina noastră de predicție de preț pentru OBT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OBT!

