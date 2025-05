OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

NumeOBT

PozițieNo.697

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.59%

Ofertă află în circulație3,100,000,000

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0.31%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.03263069868224823,2025-03-14

Cel mai mic preț0.007565967486990499,2025-02-18

Lanț de blocuri publicARB

