Informații despre Obi Real Estate (OBICOIN) OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Pagină de internet oficială: www.obirealestate.com Carte albă: https://obirealestate.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Cumpără OBICOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Obi Real Estate (OBICOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Obi Real Estate (OBICOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.94M $ 34.94M $ 34.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Minim dintotdeauna: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Preț curent: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Află mai mult despre prețul tokenului Obi Real Estate (OBICOIN)

Tokenomie pentru Obi Real Estate (OBICOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Obi Real Estate (OBICOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OBICOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OBICOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OBICOIN, explorează prețul în direct al tokenului OBICOIN!

Cum se cumpără OBICOIN Te interesează să adaugi Obi Real Estate (OBICOIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OBICOIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OBICOIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Obi Real Estate (OBICOIN) Analiza istoricului de preț pentru OBICOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OBICOIN!

Predicție de preț pentru OBICOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OBICOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru OBICOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OBICOIN!

