Informații despre NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Pagină de internet oficială: https://nym.com/ Carte albă: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1

Tokenomie și analiză de preț pentru NYM (NYM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NYM (NYM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.66M $ 38.66M $ 38.66M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M Maxim dintotdeauna: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Minim dintotdeauna: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Preț curent: $ 0.04731 $ 0.04731 $ 0.04731 Află mai mult despre prețul tokenului NYM (NYM)

Tokenomie pentru NYM (NYM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NYM (NYM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NYM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NYM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NYM, explorează prețul în direct al tokenului NYM!

Istoric de preț pentru NYM (NYM) Analiza istoricului de preț pentru NYM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NYM!

Predicție de preț pentru NYM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NYM? Pagina noastră de predicție de preț pentru NYM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NYM!

