Ce este NVDAX

Informații de preț pentru NVDAX

Tokenomie pentru NVIDIA xStock (NVDAX) Descoperă informații cheie despre NVIDIA xStock (NVDAX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru NVIDIA xStock (NVDAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NVIDIA xStock (NVDAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M Ofertă totală: $ 114.95K $ 114.95K $ 114.95K Ofertă aflată în circulație: $ 114.95K $ 114.95K $ 114.95K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M Maxim dintotdeauna: $ 212.22 $ 212.22 $ 212.22 Minim dintotdeauna: $ 150.17117069595338 $ 150.17117069595338 $ 150.17117069595338 Preț curent: $ 178.98 $ 178.98 $ 178.98 Află mai mult despre prețul tokenului NVIDIA xStock (NVDAX) Cumpără NVDAX acum!

Informații despre NVIDIA xStock (NVDAX) NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://assets.backed.fi/products/nvidia-xstock Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh

Tokenomie pentru NVIDIA xStock (NVDAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NVIDIA xStock (NVDAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NVDAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NVDAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NVDAX, explorează prețul în direct al tokenului NVDAX!

Cum se cumpără NVDAX Te interesează să adaugi NVIDIA xStock (NVDAX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NVDAX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NVDAX pe MEXC! Istoric de preț pentru NVIDIA xStock (NVDAX) Analiza istoricului de preț pentru NVDAX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NVDAX! Predicție de preț pentru NVDAX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NVDAX? Pagina noastră de predicție de preț pentru NVDAX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NVDAX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!