Ce este NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul NVIDIA xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile NVIDIA xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NVDAX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre NVIDIA xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare NVIDIA xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru NVIDIA xStock (USD)

Ce valoare va avea NVIDIA xStock (NVDAX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NVIDIA xStock (NVDAX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NVIDIA xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NVIDIA xStock!

Tokenomie pentru NVIDIA xStock (NVDAX)

Înțelegerea tokenomică a NVIDIA xStock (NVDAX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NVDAX!

Cum se cumpără NVIDIA xStock (NVDAX)

Vrei să știi cum să cumperi NVIDIA xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra NVIDIA xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NVDAX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă NVIDIA xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a NVIDIA xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NVIDIA xStock Cât valorează NVIDIA xStock (NVDAX) astăzi? Prețul pe viu pentru NVDAX în USD este 190.71 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru NVDAX în USD? $ 190.71 . Consultă Prețul actual pentru NVDAX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru NVIDIA xStock? Capitalizarea de piață pentru NVDAX este $ 19.75M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru NVDAX? Ofertă aflată în circulație pentru NVDAX este 103.55K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NVDAX? NVDAX a obținut un preț ATH de 211.55444406079573 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NVDAX? NVDAX a avut un preț ATL de 150.17117069595338 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru NVDAX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NVDAX este $ 109.02K USD . Va crește NVDAX în acest an? NVDAX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NVDAX pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru NVIDIA xStock (NVDAX)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?