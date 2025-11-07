BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru NVIDIA xStock astăzi este 190.71 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NVDAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NVDAX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru NVIDIA xStock astăzi este 190.71 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NVDAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NVDAX pe MEXC acum.

Mai multe despre NVDAX

Informații de preț pentru NVDAX

Ce este NVDAX

Pagina oficială pentru NVDAX

Tokenomie pentru NVDAX

Prognoza prețurilor pentru NVDAX

Istoric NVDAX

Ghid de cumpărare NVDAX

Convertor valutar NVDAX în fiduciar

NVDAX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo NVIDIA xStock

Pret NVIDIA xStock (NVDAX)

Preț în timp real pentru 1 NVDAX în USD:

$191.16
$191.16$191.16
+0.37%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 190.07
$ 190.07$ 190.07
Minim 24 h
$ 202.66
$ 202.66$ 202.66
Maxim 24 h

$ 190.07
$ 190.07$ 190.07

$ 202.66
$ 202.66$ 202.66

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-1.00%

+0.37%

-6.07%

-6.07%

Prețul în timp real pentru NVIDIA xStock (NVDAX) este $ 190.71. În ultimele 24 de ore, tokenul NVDAX a fost tranzacționat între un minim de $ 190.07 și un maxim de $ 202.66, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NVDAX este $ 211.55444406079573, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 150.17117069595338.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NVDAX s-a modificat cu -1.00% în decursul ultimei ore, cu +0.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NVIDIA xStock (NVDAX)

No.789

$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M

$ 109.02K
$ 109.02K$ 109.02K

$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.6785619
103,553.6785619 103,553.6785619

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru NVIDIA xStock este $ 19.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 109.02K. Oferta aflată în circulație pentru NVDAX este 103.55K, cu o ofertă totală de 103553.6785619. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.75M.

Istoric de preț pentru NVIDIA xStock (NVDAX) USD

Urmărește modificările de preț pentru NVIDIA xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.7047+0.37%
30 de zile$ +5.87+3.16%
60 de zile$ +23.97+14.33%
90 de zile$ +8.69+4.76%
Modificare de preț astăzi pentru NVIDIA xStock

Astăzi, NVDAX a înregistrat o modificare de $ +0.7047 (+0.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru NVIDIA xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +5.87 (+3.16%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru NVIDIA xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NVDAX a văzut o modificare de $ +23.97 (+14.33%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru NVIDIA xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +8.69 (+4.76%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru NVIDIA xStock (NVDAX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru NVIDIA xStock.

Ce este NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul NVIDIA xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile NVIDIA xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NVDAX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre NVIDIA xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare NVIDIA xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru NVIDIA xStock (USD)

Ce valoare va avea NVIDIA xStock (NVDAX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NVIDIA xStock (NVDAX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NVIDIA xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NVIDIA xStock!

Tokenomie pentru NVIDIA xStock (NVDAX)

Înțelegerea tokenomică a NVIDIA xStock (NVDAX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NVDAX!

Cum se cumpără NVIDIA xStock (NVDAX)

Vrei să știi cum să cumperi NVIDIA xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra NVIDIA xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NVDAX în monede locale

1 NVIDIA xStock(NVDAX) în VND
5,018,533.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AUD
A$293.6934
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în GBP
144.9396
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în EUR
164.0106
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în USD
$190.71
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MYR
RM797.1678
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TRY
8,032.7052
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în JPY
¥29,178.63
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ARS
ARS$276,790.7727
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în RUB
15,478.0236
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în INR
16,906.4415
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în IDR
Rp3,178,498.7286
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PHP
11,244.2616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în EGP
￡E.9,018.6759
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BRL
R$1,022.2056
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în CAD
C$268.9011
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BDT
23,268.5271
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în NGN
274,401.1764
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în COP
$727,900.0209
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ZAR
R.3,318.354
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în UAH
8,021.2626
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TZS
T.Sh.468,574.47
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în VES
Bs42,528.33
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în CLP
$179,839.53
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PKR
Rs53,902.2744
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în KZT
100,319.1813
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în THB
฿6,182.8182
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TWD
NT$5,910.1029
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AED
د.إ699.9057
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în CHF
Fr152.568
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în HKD
HK$1,481.8167
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AMD
֏72,927.504
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MAD
.د.م1,775.5101
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MXN
$3,556.7415
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SAR
ريال715.1625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ETB
Br29,272.0779
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în KES
KSh24,628.2894
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în JOD
د.أ135.21339
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PLN
701.8128
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în RON
лв839.124
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SEK
kr1,828.9089
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BGN
лв322.2999
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în HUF
Ft63,887.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în CZK
4,022.0739
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în KWD
د.ك58.54797
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ILS
623.6217
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BOB
Bs1,315.899
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AZN
324.207
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TJS
SM1,758.3462
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în GEL
516.8241
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AOA
Kz174,003.804
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BHD
.د.ب71.70696
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BMD
$190.71
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în DKK
kr1,233.8937
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în HNL
L5,011.8588
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MUR
8,772.66
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în NAD
$3,312.6327
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în NOK
kr1,949.0562
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în NZD
$337.5567
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PAB
B/.190.71
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PGK
K814.3317
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în QAR
ر.ق694.1844
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în RSD
дин.19,379.9502
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în UZS
soʻm2,270,356.7796
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ALL
L15,994.8477
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ANG
ƒ341.3709
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în AWG
ƒ343.278
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BBD
$381.42
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BAM
KM322.2999
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BIF
Fr562,403.79
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BND
$247.923
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BSD
$190.71
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în JMD
$30,580.3485
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în KHR
765,902.8026
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în KMF
Fr81,242.46
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în LAK
4,145,869.4823
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în LKR
රු58,141.7577
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MDL
L3,263.0481
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MGA
Ar859,053.195
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MOP
P1,525.68
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MVR
2,936.934
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MWK
MK330,519.501
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în MZN
MT12,195.9045
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în NPR
रु27,023.607
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în PYG
1,352,515.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în RWF
Fr277,101.63
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SBD
$1,567.6362
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SCR
2,620.3554
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SRD
$7,342.335
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SVC
$1,666.8054
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în SZL
L3,308.8185
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TMT
m667.485
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TND
د.ت564.31089
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în TTD
$1,291.1067
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în UGX
Sh666,722.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în XAF
Fr108,323.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în XCD
$514.917
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în XOF
Fr108,323.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în XPF
Fr19,643.13
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BWP
P2,565.0495
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în BZD
$383.3271
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în CVE
$18,247.1328
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în DJF
Fr33,946.38
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în DOP
$12,266.4672
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în DZD
د.ج24,925.797
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în FJD
$434.8188
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în GNF
Fr1,658,223.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în GTQ
Q1,460.8386
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în GYD
$39,888.9036
1 NVIDIA xStock(NVDAX) în ISK
kr24,029.46

Resursă NVIDIA xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a NVIDIA xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web NVIDIA xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre NVIDIA xStock

Cât valorează NVIDIA xStock (NVDAX) astăzi?
Prețul pe viu pentru NVDAX în USD este 190.71 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NVDAX în USD?
Prețul actual pentru NVDAX la USD este $ 190.71. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NVIDIA xStock?
Capitalizarea de piață pentru NVDAX este $ 19.75M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NVDAX?
Ofertă aflată în circulație pentru NVDAX este 103.55K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NVDAX?
NVDAX a obținut un preț ATH de 211.55444406079573 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NVDAX?
NVDAX a avut un preț ATL de 150.17117069595338 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NVDAX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NVDAX este $ 109.02K USD.
Va crește NVDAX în acest an?
NVDAX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NVDAX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru NVIDIA xStock (NVDAX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator NVDAX în USD

Sumă

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 190.71 USD

Tranzacționează NVDAX

NVDAX/USDT
$191.16
$191.16$191.16
+0.35%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,326.57
$102,326.57$102,326.57

+0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.53
$3,319.53$3,319.53

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.82
$1,480.82$1,480.82

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,326.57
$102,326.57$102,326.57

+0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.53
$3,319.53$3,319.53

+0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2468
$2.2468$2.2468

+0.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0200
$1.0200$1.0200

+0.38%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.44
$31.44$31.44

+109.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1319
$0.1319$0.1319

+163.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004379
$0.0004379$0.0004379

+191.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039698
$0.039698$0.039698

+3,869.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.561
$4.561$4.561

+356.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1319
$0.1319$0.1319

+163.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003762
$0.00000000003762$0.00000000003762

+143.96%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003273
$0.000003273$0.000003273

+200.00%