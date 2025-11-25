Ce este NUMI

Tokenomie și analiză de preț pentru NUMINE (NUMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NUMINE (NUMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 161.78M $ 161.78M $ 161.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 148.09M $ 148.09M $ 148.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Minim dintotdeauna: $ 0.05706319497536665 $ 0.05706319497536665 $ 0.05706319497536665 Preț curent: $ 0.14809 $ 0.14809 $ 0.14809 Află mai mult despre prețul tokenului NUMINE (NUMI) Cumpără NUMI acum!

Informații despre NUMINE (NUMI) NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world. NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world. Pagină de internet oficială: https://numine.io/ Carte albă: https://docs.numine.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa29C9a740De8194e4016747E9A04a84946ada0a5

Tokenomie pentru NUMINE (NUMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NUMINE (NUMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NUMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NUMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NUMI, explorează prețul în direct al tokenului NUMI!

Cum se cumpără NUMI Te interesează să adaugi NUMINE (NUMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NUMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NUMI pe MEXC! Istoric de preț pentru NUMINE (NUMI) Analiza istoricului de preț pentru NUMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NUMI! Predicție de preț pentru NUMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NUMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NUMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NUMI!

