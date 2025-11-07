BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Nullora astăzi este 0.0000001381 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NULLORA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NULLORA pe MEXC acum.

Mai multe despre NULLORA

Informații de preț pentru NULLORA

Ce este NULLORA

Carte albă pentru NULLORA

Pagina oficială pentru NULLORA

Tokenomie pentru NULLORA

Prognoza prețurilor pentru NULLORA

Istoric NULLORA

Ghid de cumpărare NULLORA

Convertor valutar NULLORA în fiduciar

NULLORA Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Nullora

Pret Nullora (NULLORA)

Preț în timp real pentru 1 NULLORA în USD:

$0.0000001381
+1.54%1D
USD
Nullora (NULLORA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Nullora (NULLORA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000001168
Minim 24 h
$ 0.0000001423
Maxim 24 h

$ 0.0000001168
$ 0.0000001423
--
--
-2.48%

+1.54%

+9.34%

+9.34%

Prețul în timp real pentru Nullora (NULLORA) este $ 0.0000001381. În ultimele 24 de ore, tokenul NULLORA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000001168 și un maxim de $ 0.0000001423, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NULLORA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NULLORA s-a modificat cu -2.48% în decursul ultimei ore, cu +1.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nullora (NULLORA)

--
$ 192.68K
$ 2.76K
--
20,000,000,000
OP

Capitalizarea de piață actuală pentru Nullora este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 192.68K. Oferta aflată în circulație pentru NULLORA este --, cu o ofertă totală de 20000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.76K.

Istoric de preț pentru Nullora (NULLORA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Nullora pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000000002094+1.54%
30 de zile$ +0.0000000581+72.62%
60 de zile$ -0.0001538619-99.92%
90 de zile$ -0.0009998619-99.99%
Modificare de preț astăzi pentru Nullora

Astăzi, NULLORA a înregistrat o modificare de $ +0.000000002094 (+1.54%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Nullora

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0000000581 (+72.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Nullora

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NULLORA a văzut o modificare de $ -0.0001538619 (-99.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Nullora

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0009998619 (-99.99%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Nullora (NULLORA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Nullora.

Ce este Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Tokenul Nullora este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Nullora. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NULLORA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Nullora pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Nullora fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Nullora (USD)

Ce valoare va avea Nullora (NULLORA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Nullora (NULLORA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Nullora.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Nullora!

Tokenomie pentru Nullora (NULLORA)

Înțelegerea tokenomică a Nullora (NULLORA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NULLORA!

Cum se cumpără Nullora (NULLORA)

Vrei să știi cum să cumperi Nullora? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Nullora cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NULLORA în monede locale

1 Nullora(NULLORA) în VND
0.0036341015
1 Nullora(NULLORA) în AUD
A$0.000000212674
1 Nullora(NULLORA) în GBP
0.000000104956
1 Nullora(NULLORA) în EUR
0.000000118766
1 Nullora(NULLORA) în USD
$0.0000001381
1 Nullora(NULLORA) în MYR
RM0.000000577258
1 Nullora(NULLORA) în TRY
0.000005816772
1 Nullora(NULLORA) în JPY
¥0.0000211293
1 Nullora(NULLORA) în ARS
ARS$0.000200434197
1 Nullora(NULLORA) în RUB
0.000011208196
1 Nullora(NULLORA) în INR
0.000012242565
1 Nullora(NULLORA) în IDR
Rp0.002301665746
1 Nullora(NULLORA) în PHP
0.000008142376
1 Nullora(NULLORA) în EGP
￡E.0.000006530749
1 Nullora(NULLORA) în BRL
R$0.000000740216
1 Nullora(NULLORA) în CAD
C$0.000000194721
1 Nullora(NULLORA) în BDT
0.000016849581
1 Nullora(NULLORA) în NGN
0.000198703804
1 Nullora(NULLORA) în COP
$0.000527098699
1 Nullora(NULLORA) în ZAR
R.0.00000240294
1 Nullora(NULLORA) în UAH
0.000005808486
1 Nullora(NULLORA) în TZS
T.Sh.0.0003393117
1 Nullora(NULLORA) în VES
Bs0.0000307963
1 Nullora(NULLORA) în CLP
$0.0001302283
1 Nullora(NULLORA) în PKR
Rs0.000039032584
1 Nullora(NULLORA) în KZT
0.000072644743
1 Nullora(NULLORA) în THB
฿0.000004477202
1 Nullora(NULLORA) în TWD
NT$0.000004279719
1 Nullora(NULLORA) în AED
د.إ0.000000506827
1 Nullora(NULLORA) în CHF
Fr0.00000011048
1 Nullora(NULLORA) în HKD
HK$0.000001073037
1 Nullora(NULLORA) în AMD
֏0.00005280944
1 Nullora(NULLORA) în MAD
.د.م0.000001285711
1 Nullora(NULLORA) în MXN
$0.000002575565
1 Nullora(NULLORA) în SAR
ريال0.000000517875
1 Nullora(NULLORA) în ETB
Br0.000021196969
1 Nullora(NULLORA) în KES
KSh0.000017834234
1 Nullora(NULLORA) în JOD
د.أ0.0000000979129
1 Nullora(NULLORA) în PLN
0.000000508208
1 Nullora(NULLORA) în RON
лв0.00000060764
1 Nullora(NULLORA) în SEK
kr0.000001324379
1 Nullora(NULLORA) în BGN
лв0.000000233389
1 Nullora(NULLORA) în HUF
Ft0.0000462635
1 Nullora(NULLORA) în CZK
0.000002912529
1 Nullora(NULLORA) în KWD
د.ك0.0000000423967
1 Nullora(NULLORA) în ILS
0.000000451587
1 Nullora(NULLORA) în BOB
Bs0.00000095289
1 Nullora(NULLORA) în AZN
0.00000023477
1 Nullora(NULLORA) în TJS
SM0.000001273282
1 Nullora(NULLORA) în GEL
0.000000374251
1 Nullora(NULLORA) în AOA
Kz0.00012600244
1 Nullora(NULLORA) în BHD
.د.ب0.0000000519256
1 Nullora(NULLORA) în BMD
$0.0000001381
1 Nullora(NULLORA) în DKK
kr0.000000893507
1 Nullora(NULLORA) în HNL
L0.000003629268
1 Nullora(NULLORA) în MUR
0.0000063526
1 Nullora(NULLORA) în NAD
$0.000002398797
1 Nullora(NULLORA) în NOK
kr0.000001411382
1 Nullora(NULLORA) în NZD
$0.000000244437
1 Nullora(NULLORA) în PAB
B/.0.0000001381
1 Nullora(NULLORA) în PGK
K0.000000589687
1 Nullora(NULLORA) în QAR
ر.ق0.000000502684
1 Nullora(NULLORA) în RSD
дин.0.000014033722
1 Nullora(NULLORA) în UZS
soʻm0.001644047356
1 Nullora(NULLORA) în ALL
L0.000011582447
1 Nullora(NULLORA) în ANG
ƒ0.000000247199
1 Nullora(NULLORA) în AWG
ƒ0.00000024858
1 Nullora(NULLORA) în BBD
$0.0000002762
1 Nullora(NULLORA) în BAM
KM0.000000233389
1 Nullora(NULLORA) în BIF
Fr0.0004072569
1 Nullora(NULLORA) în BND
$0.00000017953
1 Nullora(NULLORA) în BSD
$0.0000001381
1 Nullora(NULLORA) în JMD
$0.000022144335
1 Nullora(NULLORA) în KHR
0.000554617886
1 Nullora(NULLORA) în KMF
Fr0.0000588306
1 Nullora(NULLORA) în LAK
0.003002173853
1 Nullora(NULLORA) în LKR
රු0.000042102547
1 Nullora(NULLORA) în MDL
L0.000002362891
1 Nullora(NULLORA) în MGA
Ar0.00062207145
1 Nullora(NULLORA) în MOP
P0.0000011048
1 Nullora(NULLORA) în MVR
0.00000212674
1 Nullora(NULLORA) în MWK
MK0.00023934111
1 Nullora(NULLORA) în MZN
MT0.000008831495
1 Nullora(NULLORA) în NPR
रु0.00001956877
1 Nullora(NULLORA) în PYG
0.0009794052
1 Nullora(NULLORA) în RWF
Fr0.0002006593
1 Nullora(NULLORA) în SBD
$0.000001135182
1 Nullora(NULLORA) în SCR
0.000001897494
1 Nullora(NULLORA) în SRD
$0.00000531685
1 Nullora(NULLORA) în SVC
$0.000001206994
1 Nullora(NULLORA) în SZL
L0.000002396035
1 Nullora(NULLORA) în TMT
m0.00000048335
1 Nullora(NULLORA) în TND
د.ت0.0000004086379
1 Nullora(NULLORA) în TTD
$0.000000934937
1 Nullora(NULLORA) în UGX
Sh0.0004827976
1 Nullora(NULLORA) în XAF
Fr0.0000784408
1 Nullora(NULLORA) în XCD
$0.00000037287
1 Nullora(NULLORA) în XOF
Fr0.0000784408
1 Nullora(NULLORA) în XPF
Fr0.0000142243
1 Nullora(NULLORA) în BWP
P0.000001857445
1 Nullora(NULLORA) în BZD
$0.000000277581
1 Nullora(NULLORA) în CVE
$0.000013213408
1 Nullora(NULLORA) în DJF
Fr0.0000245818
1 Nullora(NULLORA) în DOP
$0.000008882592
1 Nullora(NULLORA) în DZD
د.ج0.00001804967
1 Nullora(NULLORA) în FJD
$0.000000314868
1 Nullora(NULLORA) în GNF
Fr0.0012007795
1 Nullora(NULLORA) în GTQ
Q0.000001057846
1 Nullora(NULLORA) în GYD
$0.000028884996
1 Nullora(NULLORA) în ISK
kr0.0000174006

Resursă Nullora

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Nullora, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Nullora oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Nullora

Cât valorează Nullora (NULLORA) astăzi?
Prețul pe viu pentru NULLORA în USD este 0.0000001381 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NULLORA în USD?
Prețul actual pentru NULLORA la USD este $ 0.0000001381. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Nullora?
Capitalizarea de piață pentru NULLORA este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NULLORA?
Ofertă aflată în circulație pentru NULLORA este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NULLORA?
NULLORA a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NULLORA?
NULLORA a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NULLORA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NULLORA este $ 192.68K USD.
Va crește NULLORA în acest an?
NULLORA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NULLORA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:06:22 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

