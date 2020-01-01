Tokenomie pentru Energi (NRG) Descoperă informații cheie despre Energi (NRG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Energi (NRG) Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure Pagină de internet oficială: https://energi.world/ Carte albă: https://www.energi.world/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://explorer.energi.network/ Cumpără NRG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Energi (NRG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Energi (NRG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Ofertă totală: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Ofertă aflată în circulație: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 Minim dintotdeauna: $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 Preț curent: $ 0.03707 $ 0.03707 $ 0.03707 Află mai mult despre prețul tokenului Energi (NRG)

Tokenomie pentru Energi (NRG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Energi (NRG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NRG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NRG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NRG, explorează prețul în direct al tokenului NRG!

Istoric de preț pentru Energi (NRG) Analiza istoricului de preț pentru NRG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NRG!

Predicție de preț pentru NRG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NRG? Pagina noastră de predicție de preț pentru NRG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NRG!

