Informații despre Nil Token (NIL) Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Pagină de internet oficială: https://www.nillion.com/ Carte albă: https://docs.nillion.com/ Explorator de blocuri: https://mintscan.io/nillion Cumpără NIL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nil Token (NIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nil Token (NIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.90M $ 77.90M $ 77.90M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 260.27M $ 260.27M $ 260.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 299.30M $ 299.30M $ 299.30M Maxim dintotdeauna: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Minim dintotdeauna: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Preț curent: $ 0.2993 $ 0.2993 $ 0.2993 Află mai mult despre prețul tokenului Nil Token (NIL)

Tokenomie pentru Nil Token (NIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nil Token (NIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NIL, explorează prețul în direct al tokenului NIL!

Cum se cumpără NIL Te interesează să adaugi Nil Token (NIL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NIL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NIL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nil Token (NIL) Analiza istoricului de preț pentru NIL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NIL!

Predicție de preț pentru NIL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NIL? Pagina noastră de predicție de preț pentru NIL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NIL!

