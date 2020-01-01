Tokenomie pentru Nigella Diamond Club (NDC) Descoperă informații cheie despre Nigella Diamond Club (NDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nigella Diamond Club (NDC) Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Pagină de internet oficială: https://ndc.nigella.io Carte albă: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Cumpără NDC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nigella Diamond Club (NDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nigella Diamond Club (NDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.88K $ 44.88K $ 44.88K Ofertă totală: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 536.80K $ 536.80K $ 536.80K Maxim dintotdeauna: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Minim dintotdeauna: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Preț curent: $ 0.0061 $ 0.0061 $ 0.0061 Află mai mult despre prețul tokenului Nigella Diamond Club (NDC)

Tokenomie pentru Nigella Diamond Club (NDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nigella Diamond Club (NDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NDC, explorează prețul în direct al tokenului NDC!

Cum se cumpără NDC Te interesează să adaugi Nigella Diamond Club (NDC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NDC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NDC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nigella Diamond Club (NDC) Analiza istoricului de preț pentru NDC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NDC!

Predicție de preț pentru NDC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NDC? Pagina noastră de predicție de preț pentru NDC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NDC!

