Tokenomie pentru NeurochainAI (NCN) Descoperă informații cheie despre NeurochainAI (NCN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NeurochainAI (NCN) NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Pagină de internet oficială: https://neurochain.ai Carte albă: https://docs.neurochain.ai Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213 Cumpără NCN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NeurochainAI (NCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NeurochainAI (NCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.31K $ 52.31K $ 52.31K Ofertă totală: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Ofertă aflată în circulație: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 575.40K $ 575.40K $ 575.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Minim dintotdeauna: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Preț curent: $ 0.0001918 $ 0.0001918 $ 0.0001918 Află mai mult despre prețul tokenului NeurochainAI (NCN)

Tokenomie pentru NeurochainAI (NCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NeurochainAI (NCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NCN, explorează prețul în direct al tokenului NCN!

Cum se cumpără NCN Te interesează să adaugi NeurochainAI (NCN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NCN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NCN pe MEXC!

Istoric de preț pentru NeurochainAI (NCN) Analiza istoricului de preț pentru NCN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NCN!

Predicție de preț pentru NCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru NCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NCN!

