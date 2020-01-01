Tokenomie pentru nuco.cloud (NCDT) Descoperă informații cheie despre nuco.cloud (NCDT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre nuco.cloud (NCDT) nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Pagină de internet oficială: https://nuco.cloud/ Carte albă: https://nuco.cloud/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Cumpără NCDT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru nuco.cloud (NCDT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru nuco.cloud (NCDT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0248 $ 0.0248 $ 0.0248 Află mai mult despre prețul tokenului nuco.cloud (NCDT)

Tokenomie pentru nuco.cloud (NCDT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru nuco.cloud (NCDT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NCDT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NCDT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NCDT, explorează prețul în direct al tokenului NCDT!

Cum se cumpără NCDT Te interesează să adaugi nuco.cloud (NCDT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NCDT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NCDT pe MEXC!

Istoric de preț pentru nuco.cloud (NCDT) Analiza istoricului de preț pentru NCDT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NCDT!

Predicție de preț pentru NCDT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NCDT? Pagina noastră de predicție de preț pentru NCDT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NCDT!

