NCDT

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

NumeNCDT

PozițieNo.1563

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.35%

Ofertă află în circulație50,000,000

Ofertă maximă50,000,000

Ofertă totală50,000,000

Rată de circulație1%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna408.48650004,2020-11-11

Cel mai mic preț0,2021-11-16

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

